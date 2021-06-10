Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы

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Сергей Собянин рассказал, как проходит благоустройство парков, скверов, а также зон отдыха на севере столицы. Об этом он сообщил на своем личном сайте.

По его словам, недавно в Коптеве завершили реконструкцию бывшего кинотеатра "Рассвет", открыв на его месте новый общественный центр района. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающий сквер, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха. Также на детских площадках установят новые игровые комплексы, появятся новая воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак.

Помимо этого, приведут в порядок и несколько дворов по соседству, которые располагаются на улице Зои и Александра Космодемьянских, домах 27, 29 и 34А, улице Приорова, доме 30.

Еще одним проектом является сквер у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре. В настоящее время территория выглядит неухоженной.

В рамках благоустройства специалисты создадут там комфортное место отдыха для гостей и жителей района. Кроме того, запланированы высадка деревьев и кустарников, устройство цветников, ремонт газона и плиточного покрытия, а также установка удобных, стильных лавочек.

Еще один обновленный сквер появится в районе Аэропорт – возле Амбулаторного пруда и кинотеатра "Баку". Вместе с реконструкцией старого здания кинотеатра, которую намерены завершить в 2022 году, горожане получат качественное общественное пространство у воды.

Кроме того, будут реконструированы детские и спортивные площадки. Для любителей игры с мячом установят специальную площадку для панна-футбола, а для поклонников культурных мероприятий центром притяжения станет новая сцена.

Планируется, что в районе Беговом создадут удобный пешеходный маршрут от станции метрополитена "Беговая" до Центрального московского ипподрома.

В границы благоустройства также входит территория Кадетской школы № 1784 и больше 10 дворов по Беговой улице, Беговой аллее и Ленинградскому проспекту.

В рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ "Селигерская" в Бескудниковском районе Москвы сформируют единую систему пешеходных связей – от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196. Каждый день этими маршрутами пользуются свыше 3 тысяч жителей.

В Восточном Дегунине будет благоустроен знаковый объект – парк "Северные Дубки".

"Сделаем это максимально бережно, поскольку он входит в состав особо охраняемой природной территории – Природный заказник "Дегунинский". Особенность проекта – много новых возможностей для занятий физкуль­турой и спортом круглый год", – написал градоначальник.

В Западном Дегунине благоустроят популярную зону отдыха у Дегунинского пруда. Также не останутся без внимания расположенные по соседству дворы на улице Дегунинской – их тоже приведут в порядок.

Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей севера Москвы получат более качественную городскую среду, а значит, и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом, заключил Сергей Собянин.

В мае мэр Москвы рассказывал о ходе благоустройства поймы реки Яузы. По словам градоначальника, зеленую территорию удалось комплексно улучшить в том числе благодаря предложениям со стороны жителей столицы.

Также в этом месяце в Москве начался мониторинг зеленых насаждений. На специальных площадках дендрологи и энтомофитопатологи обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.