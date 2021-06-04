Путин заявил, что "плевать хотел", если его заблокируют в интернете

Фото: forumspb.com/ТАСС/Смирнов Владимир

Владимир Путин заявил, что не боится блокировок президентских ресурсов в интернете, поскольку главное для него – доверие народа.

Так президент России ответил на вопрос, не опасается ли он блокировки сайта Кремля в связи с оценками беспорядков в американском конгрессе, сообщает ТАСС.

"Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое – доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", – сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил, что все положения обновленной Конституции определяются данной позицией.