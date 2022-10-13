Открылся прием заявок на участие в книжной ярмарке non/fictio№24

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Организаторы международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№24 объявили старт заявочной кампании. Она продлится с 13 по 21 октября.

Секцию Created in Moscow, в которой московские издательства смогут представить свою продукцию бесплатно, организует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство креативных индустрий (АКИ). Приоритет отдадут тем, кто использует мультимедийные технологии, креативный дизайн, высококачественную полиграфию и нестандартный подход к созданию детской и взрослой литературы. Это же касается издательств, кто открывает новые имена, продвигает комиксы и самиздат, рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Всего для участия в Created in Moscow отберут 18 издательств. У каждого из них должен быть собственный сайт или страница в соцсетях. С условиями участия можно ознакомиться на сайте АКИ.

Сама же non/fictio№24 пройдет в Гостином дворе с 1 по 5 декабря. Агентство креативных индустрий также организует там программу мероприятий, которая будет состоять из четырех направлений: дискуссий с представителями правительства Москвы и творческого бизнеса, презентаций книг, а также публичной программы для детей и взрослых с погружением в атмосферу творчества.

Ранее в Москве состоялся всероссийский фестиваль "НАУКА 0+". Мероприятия проходили на более чем 90 площадках города, среди которых здание РАН, парк "Зарядье", музеи и научные центры.



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