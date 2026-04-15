ТАСС: Татьяну Тарасову госпитализировали из-за последствий ОРВИ

Причиной госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стали последствия ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О том, что тренер попала в больницу, ранее рассказал ее племянник Алексей Тарасов. Он также заверил, что скоро она вернется домой.

При этом СМИ уточняли, что Тарасову доставили в отделение реанимации. По информации журналистов, медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Ранее была госпитализирована российская актриса Нелли Уварова, известная по сериалу "Не родись красивой". Уточнялось, что артистка поступила в НИИ имени Н. В. Склифосовского в Москве. По данным СМИ, она сломала ногу после падения на катке в спорткомплексе "Лужники".

