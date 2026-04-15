15 апреля, 23:43

Прибывшие из Ирана в Армению 94 сотрудника АЭС "Бушер" отправились в Россию

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Очередной этап эвакуации российских специалистов, работающих на атомной электростанции "Бушер" в Иране, завершен транзитом через территорию Армении. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства РФ в Ереване.

На родину отправлены 94 гражданина России. Они прибыли в Армению 15 апреля через пограничный переход Нурдуз/Агарак, после чего специальным авиарейсом из ереванского аэропорта вылетели в Москву.

Отмечается, что вместе с сотрудниками госкорпорации "Росатом" этим же бортом были вывезены граждане Белоруссии.

Дипломатическая миссия выразила признательность армянской стороне за оперативное содействие и создание комфортных условий для транзита пассажиров.

Атака на АЭС "Бушер" произошла 4 апреля. Согласно заявлению Организации по атомной энергии Ирана, удар был нанесен совместными силами США и Израиля. Жертвой обстрела стал один сотрудник станции. При этом критически важные объекты инфраструктуры и реакторная часть повреждений не получили – станция продолжила работу в штатном режиме.

Спустя примерно 20 минут после инцидента стартовала экстренная эвакуация российского технического персонала. Колонна автобусов с россиянами была направлена к пограничному переходу на границе Ирана и Армении.

