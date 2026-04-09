09 апреля, 15:11

Политика

"Росатом" проведет новую волну эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"

Госкорпорация "Росатом" планирует провести очередную эвакуацию российских специалистов с иранской АЭС "Бушер". Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

"Приоритет – это жизнь и здоровье людей. И пока у нас намечена очередная волна эвакуации", – сказал Лихачев ИС "Вести".

По его словам, несмотря на действующее перемирие и некоторое снижение напряженности, решение о дополнительной эвакуации уже принято. Ранее, как отметил Лихачев, с площадки без рисков были выведены более 500 российских сотрудников, еще 128 человек до сих пор остаются на предприятии.

Вместе с тем в "Росатоме" заявили, что работа по проекту не остановлена в долгосрочной перспективе. Руководство атомной отрасли Ирана обратилось с просьбой как можно скорее возобновить строительство новых энергоблоков на "Бушере". В компании отмечают, что рассматривают возможность перезапуска проекта, однако текущая ситуация пока не позволяет приступить к работам.

Лихачев подчеркнул, что такие сигналы со стороны иранских партнеров вызывают осторожный оптимизм. По его словам, как только обстановка окончательно стабилизируется и перейдет в мирное русло, российские специалисты смогут вернуться к работе на объекте.

Также в "Росатоме" заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Ираном, включая вопросы, связанные с ядерной программой и обогащенным ураном, в различных форматах взаимодействия, в том числе двухстороннего или трехстороннего соглашения при участии третьей страны, для которой уран также является важной компетенцией.

4 апреля США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Через 20 минут после атаки с территории "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. Автобусы направились в сторону ирано-армянской границы.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившимся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.

