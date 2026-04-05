05 апреля, 14:29

Политика

Организация по атомной энергии Ирана восстановила связь с "Росатомом"

Фото: ТАСС/пресс-служба Росатома

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) восстановила контакт с "Росатомом". Об этом РИА Новости сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Действительно, мы получили несколько сигналов от руководства агентства по атомной энергии... Этот контакт продолжается и развивается, но он происходит с учетом реалий военного времени", – отметил он.

Лихачев назвал безопасность сотрудников "Росатома" приоритетом. Глава госкорпорации также выразил надежду на то, что эвакуируемая группа работников прибудет в Армению ночью. Он уточнил, что на следующей неделе с АЭС вывезут новую группу россиян.

Кроме того, Лихачев призвал не допустить эскалации вокруг станции, указав, что "Росатом" готов предоставлять необходимые консультации Ирану.

"Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения... Конечно, мы готовы с иранскими партнерами поделиться этим опытом", – добавил он.

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Через 20 минут после атаки с территории "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. Автобусы направились в сторону ирано-армянской границы.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившимся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.

