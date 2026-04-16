02:40

Общество

В РФ изменят систему оплаты труда медицинских работников

Фото: depositphotos/mizar_219842

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выступило с рекомендацией изменить структуру заработной платы медицинских работников, сделав оклад не менее половины от общего дохода сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Предлагается усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля гарантированной части без учета компенсационных выплат составляла минимум 50%. При этом подчеркивается, что перераспределение средств в пользу оклада не должно привести к снижению общего уровня зарплаты – доход медработников обязан сохраниться на уровне не ниже прошлогоднего.

В материалах отмечается, что данные меры направлены на сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности работы в здравоохранении, а также на сокращение разницы в оплате труда между сотрудниками внутри одного региона.

Кроме того, рекомендации содержат отдельный пункт для персонала, занятого во вредных или опасных условиях: для таких специалистов повышение заработной платы должно производиться минимум на 4% от размера оклада, установленного для аналогичной должности в нормальных условиях труда.

Ранее в Госдуме предложили предоставить жилищную субсидию врачам высшей категории. Предлагаемая субсидия поможет повысить престиж профессии и сократить дефицит кадров. Кроме того, авторы инициативы считают, что позволит удержать сильные кадры в отрасли и в конечном счете принесет пользу всем гражданам России.

медицинаобщество

