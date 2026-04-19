19 апреля, 07:41

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП с гражданами КНР в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

В Забайкальском крае по решению суда заключен под стражу водитель пассажирского автобуса, ставшего участником ДТП с гражданами Китая. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

58-летний мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания для проведения дальнейших следственных действий.

Также было установлено, что один из пассажиров скончался непосредственно на месте аварии, им оказался мужчина 67 лет. Второй пострадавший, 1978 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер по пути в медицинское учреждение.

В данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла 18 апреля на 417-м километре федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск, неподалеку от станции Харанор. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и последующее опрокидывание.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 40 человек. Группа туристов направлялась из Маньчжурии в Читу.

