Один человек погиб в ДТП с автобусом в Забайкалье

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на трассе А-350 Чита – Забайкальск, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Инцидент произошел в 14:40 по местному времени (08:40 по Москве. – Прим. ред.) вблизи станции Харанор. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства потерял контроль, из-за чего вылетел с дороги и перевернулся.

В этот момент в салоне находились иностранные граждане, из которых 10 человек получили ранения. Всех доставили в Центральную районную больницу в Борзе. Сейчас решается вопрос их транспортировки в Читу, для чего идет подготовка борта санавиации.

Ранее авария с участием автобуса случилась в Соликамске в Пермском крае. Транспорт столкнулся с легковым автомобилем на улице Мира. В результате погибли мужчины 39 и 33 лет, находившиеся в последнем авто. Пострадавшими, в свою очередь, оказались 5 пассажиров автобуса.