19 апреля, 08:18

Общество

В ГД предложили включать платные услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Платные услуги сантехников и электриков необходимо включать в платежки ЖКХ, заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, жители многоквартирных домов должны иметь возможность оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний, в том числе сантехников и электриков, онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Данный вопрос также поднимался на встречах с гражданами.

Антропенко объяснил, что это будет не только гарантией качества выполненных работ, но и дополнительным источником дохода для управляющих компаний, поскольку сейчас жильцы могут расплатиться с электриком в обход УК, которая в дальнейшем несет ответственность.

Отмечается, что без дополнительной оплаты оказываются услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества, например, стояков водоснабжения и отопления. Однако установка и ремонт различных труб или электрики внутри квартиры оплачиваются жильцами отдельно, форма оплаты зависит от конкретной компании и не всегда доступна в электронном виде.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что правительство РФ готовит к 2028 году запуск цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит взимать просроченную задолженность в режиме онлайн.

По словам депутата, уже утвержден план мероприятий, согласно которому до февраля 2028 года будет принят отдельный федеральный закон, закрепляющий правовые основы работы нового механизма.

