В Госдуме предложили предоставить жилищную субсидию врачам высшей категории

В Госдуме предложили выдавать врачам высшей категории государственную субсидию на жилье. С такой инициативой выступили лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В документе предлагается установить единовременную выплату для медиков при присвоении им высшей квалификационной категории. Авторы инициативы подчеркивают, что это звание подтверждает высокий профессионализм, клинический опыт и стремление врача к непрерывному развитию.

Такие специалисты, по их мнению, заслуживают особого признания, так как являются ключевым кадровым ресурсом и напрямую влияют на качество и доступность медпомощи.

Сергей Миронов отметил, что, по данным Минздрава на конец февраля 2025 года, в системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей. Предлагаемая субсидия, уверен он, поможет повысить престиж профессии и сократить дефицит кадров. Политик напомнил, что правительство уже приняло ряд мер по увеличению зарплат медиков, однако необходимы и дополнительные механизмы поддержки.

Яна Лантратова в беседе с агентством выразила уверенность, что инициатива позволит удержать сильные кадры в отрасли и в конечном счете принесет пользу всем гражданам России.

Ранее в Госдуме предложили предоставить бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха. Педагоги и медицинские работники смогут получать компенсацию расходов на проезд к месту отпуска один раз в два года. Для этого депутаты предлагают дополнить часть первую статьи 325 Трудового кодекса РФ.