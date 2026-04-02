02 апреля, 05:58

В Госдуме предложили ограничить внеурочную и административную нагрузку педагогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой установить на федеральном уровне предельный объем внеурочной и административной работы для педагогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В своем письме парламентарий предложил закрепить нормативы, определяющие максимальную долю времени, которое учителя тратят на отчетность, совещания и иную сопутствующую деятельность, в общем объеме рабочего времени. Он подчеркнул необходимость учитывать специфику образовательных учреждений и предусмотреть механизмы контроля за соблюдением этих норм.

Депутат отметил, что в настоящий момент значительная часть рабочего дня преподавателей уходит на выполнение административных задач, в то время как действующее законодательство устанавливает лишь общую продолжительность рабочего времени, не лимитируя долю подобной нагрузки.

По мнению Чернышова, сложившаяся ситуация сокращает время на подготовку к занятиям и непосредственную работу с учениками. Реализация предложенных мер, считает депутат, позволит повысить эффективность труда педагогов и качество образования в целом.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило документы для сокращения разрыва в зарплатах учителей. Также глава ведомства Сергей Кравцов напомнил о разработанных инструкциях для педагогов в конфликтных ситуациях и о необходимости снижать бюрократическую нагрузку на них.

политикаобразование

