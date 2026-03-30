Московским педагогам расскажут о новых методиках преподавания финграмотности, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Департамент финансов Москвы и городской центр финансовой грамотности совместно с Управлением кадровых сервисов правительства Москвы проведут онлайн-семинары в рамках цикла "Как интересно преподавать финансовую грамотность и развивать финансовую культуру у молодежи". Они пройдут 2 и 15 апреля.

В них смогут принять участие все, чья деятельность связана с финансовым просвещением в рамках образовательного процесса. Слушателям расскажут о современных методиках преподавания финансовой грамотности для разных возрастных категорий, начиная от дошкольников и заканчивая студентами колледжей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова отметила, что методические онлайн-семинары проведут для воспитателей дошкольных учреждений, школьных учителей и преподавателей организаций среднего профессионального образования.

Целью является предоставить учителям современные инструменты, которые помогут развивать финансовую грамотность. В ходе вебинаров, кроме теоретических знаний, предлагаются актуальные методические наработки, а также готовые сценарии для проведения занятий.

"Открытый формат и живое обсуждение превращают семинары в настоящую экспертную площадку, где преподаватели могут задавать вопросы и делиться опытом. Важно сделать процесс обучения основам финансовой грамотности своевременным и интересным для детей, помочь с ранних лет сформировать у них разумное отношение к деньгам", – подчеркнула Зяббарова.

Семинар "Эффективные практики формирования финансовой культуры в образовательной среде" пройдет 2 апреля в 15:00. Он больше ориентирован на педагогов общеобразовательных, а также организаций среднего профессионального образования.

С просветительскими проектами департамента финансов столицы познакомит руководитель центра финансовой грамотности города Москвы Юлия Крапивина. Участники смогут узнать не только то, как можно интегрировать данные проекты в образовательный процесс, но и как применять их для собственного профессионального роста.

Как использовать сказки и рассказы на уроках в начальной школе расскажет эксперт центра финансовой грамотности Москвы Юлия Ломбина. Она поделится, как обучить детей планировать расходы, отличать желания от потребностей и формировать ответственное отношение к деньгам, используя при этом знакомые литературные сюжеты и образы.

Свой опыт организации проектной деятельности по финграмотности для учащихся 5–11-х классов и студентов колледжей представит руководитель проектного офиса школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян Александр Кондрик. Он объяснит, какие темы интересны подросткам, а также какие проекты закрепляют знания в области финансов, учат договариваться и критически оценивать информацию.

О том, как искусственный интеллект может стать помощником учителя, расскажет кандидат экономических наук, доцент, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы Оксана Притула. Можно будет узнать, как нейросети участвуют в создании индивидуальных заданий, как генерировать учебные ситуации и автоматизировать проверку знаний.

Семинар, посвященный вопросам финансового просвещения в дошкольных образовательных организациях пройдет 15 апреля в 13:00. Он называется "Методические аспекты для педагогических работников дошкольного образования: как обучать детей основам финансовой грамотности".

Участников познакомят с цифровыми ресурсами для занятий – интерактивными тренажерами, онлайн-платформами и образовательными приложениями. Они помогают обучать детей в доступной форме. Кроме того, эксперты расскажут о различных игровых методиках обучения, например настольных, цифровых и ролевых играх. Их можно будет легко интегрировать в образовательный процесс.

Использованию детской литературы посвятят отдельный блок. Слушатели узнают, как объяснить дошкольникам, что такое деньги, бюджет и сбережения, используя при этом книги. Помимо этого, педагогам расскажут, как внедрять в повседневные занятия и игры финансовую тематику.

Семинары пройдут на платформе "Онлайн-университет" Управления кадровых сервисов правительства Москвы. Участие бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию.

