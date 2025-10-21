Депутат Бессараб раскритиковала идею о перестройке пенсионной системы РФ под зумеров

В Госдуме предложили перестроить российскую пенсионную систему под зумеров. На каких принципах хотят создать новый порядок и как современная молодежь относится к накоплениям на старость, расскажет Москва 24.

"Привычка думать о будущем"

Российскую пенсионную систему нужно адаптировать к современным экономическим реалиям, чтобы зумеры могли рассчитывать на достойную старость. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

По его словам, молодым людям важно давать эффективные финансовые инструменты, а не вводить ограничения.





Сергей Гаврилов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Каждый уплаченный взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию.

Депутат объяснил, что пенсионная система должна позволять гражданам участвовать в программах долгосрочных сбережений, формировать накопления с господдержкой и получать доход от инвестиций.

Также Гаврилов предложил пересмотреть страховые взносы таким образом, чтобы крупные работодатели платили больше, а малый бизнес – меньше. Кроме того, он выступил за вовлечение самозанятых и индивидуальных предпринимателей через автоматическое начисление минимального взноса. По словам автора инициативы, технологическая интеграция с ФНС поможет решить проблему неполного учета трудового стажа некоторых работников.

"Программа долгосрочных сбережений с бюджетной поддержкой и налоговыми льготами формирует привычку думать о будущем", – добавил парламентарий.

Он уточнил, что в конечном итоге зумеры смогут выбрать оптимальный для себя уровень риска и потенциальную доходность накоплений. При этом систему депутат предложил модернизировать постепенно, с учетом обязательного страхования самозанятых и улучшения регулирования в этом вопросе.

"Если государство будет двигаться в этом направлении, молодое поколение встретит старость с уверенностью", – заключил Гаврилов.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев подсчитал, что для пенсии в 30 тысяч рублей современной молодежи необходимо как минимум 25–30 лет официального трудоустройства с ежемесячным доходом от 100 до 200 тысяч. Он напомнил, что в целом для назначения страховой пенсии нужно в том числе наличие 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. При этом накопить высокую пенсию при низком окладе невозможно, констатировал специалист.

"Живут одним днем"

Инициативу Сергея Гаврилова в беседе с Москвой 24 раскритиковала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Все мировые пенсионные системы построены на страховых принципах, а высказанные предположения не имеют под собой никаких оснований. Они не доказаны и не подтверждены исследованиями. На мой взгляд, это просто желание поговорить на животрепещущую тему.

При этом она напомнила, что на сегодняшний день многие молодые люди работают в качестве фрилансеров или самозанятых. В такой ситуации молодежи нужно рассмотреть добровольное пенсионное страхование.

"Также существуют продукты долгосрочных сбережений, включая пенсионные накопления с государственным софинансированием до 360 тысяч рублей. Но главное – работать официально по трудовому договору, чтобы работодатель перечислял страховые взносы в полном объеме. Тогда представители любого поколения могут обеспечить себе будущее, контролируя накопления через личный кабинет и при необходимости используя добровольные пенсионные продукты", – отметила парламентарий.

В противном случае самозанятые могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже страховой и значительно меньше по размеру, добавила Бессараб.

Однако независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала Москве 24, что у нынешнего молодого поколения совершенно другие финансовые тренды.

"Многие создают себе "мини-пенсии" до 30 лет – сознательно уходят с работы и устраивают так называемый "пенсионный забег" на несколько месяцев или даже год, часто проводя это время в санаториях или путешествиях. Это осознанный выбор, который они сами себе строят", – отметила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если говорить о финансовом планировании, ситуация тревожная. Многие зумеры тратят значительные суммы на развлечения, еду и хобби, практически не делая накоплений. В отличие от поколения X, которое уже задумывается о будущем и инвестирует средства в депозиты и ценные бумаги, молодежь живет одним днем.

Эксперт подчеркнула, что в беседах с зумерами становится ясно, что их главная финансовая цель – хорошо поесть и развлечься в моменте.

"Они не задумываются о том, что будет завтра или послезавтра. Это приводит к спонтанным решениям вроде внезапных поездок "в один конец" с мыслью "завтра разберемся", – добавила она.

Сложившаяся ситуация требует развития финансовой грамотности и понимания, что пенсию люди создают себе сами. Но осознанного отношения к накоплениям с их стороны пока не наблюдается, заключила Лоикова.

