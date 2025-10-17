Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 17:00

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Щербаков: надбавка к пенсии за стаж активизирует российскую экономику

Особый статус: будут ли платить надбавку к пенсии за трудовой стаж в России

Статус "Ветеран трудовой деятельности" может быть закреплен в России в ближайшее время, убеждены некоторые эксперты. Насколько велики шансы на принятие инициативы и какие еще изменения могут ждать пенсионеров, разбиралась Москва 24.

За преданность профессии

Фото: depositphotos/vaz1

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила внести в закон "О ветеранах" новую категорию "Ветеран трудовой деятельности" в конце августа 2025 года. По мнению парламентариев, получать его должны мужчины с рабочим стажем от 35 лет и от 30 – для женщин. Тем, кому присваивается статус, предложили компенсации расходов на оплату жилья, взносов на капремонт и другие соцгарантии, сообщал ТАСС.

В конце сентября Слуцкий также объявил, что обладатели этого статуса будут поощряться дополнительной выплатой к страховой пенсии в 10 тысяч рублей.

"Это будет реальная прибавка за трудовую доблесть, за длительную трудовую биографию. Наши люди, особенно молодежь, должны понимать: их труд, их вклад в развитие страны будет признан государством", – отметил Слуцкий.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин предположил в беседе с "Газетой.ру" 17 октября, что предложение о дополнительной выплате с большой долей вероятности примут.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов. Предлагаемый статус призван исправить эту ситуацию.
Илья Мосягин
старший преподаватель Института международных экономических связей

Эксперт напомнил, что Слуцкий обращался с идеей о добавлении нового статуса к Владимиру Путину во время встречи с лидерами парламентских фракций, и президент "отнесся к ней с пониманием". В то же время существует риск дополнительной нагрузки на бюджет и несбалансированной поддержки разных групп пожилых россиян.

"Эти вопросы должны стать предметом широкого публичного обсуждения и детальных расчетов", – добавил Мосягин.

"Рычаг для активизации экономики"

Фото: depositphotos/zaktatyana

Россияне с заявленным стажем уже сегодня могут получить имеющийся в законе статус "Ветеран труда". Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал Москве 24. По его мнению, успех принятия новой инициативы зависит от деталей проекта.

В целом это неплохое предложение. Что касается надбавки в 10 тысяч рублей, это определенные деньги. Следовательно, коллега должен в соответствии с Конституцией предложить, откуда их взять. Конечно, мы все за, чтобы у всех были больше пенсии и зарплаты, но нужно учитывать бюджет, что является главным вопросом. Соответственно, мы ожидаем от коллеги ответа на него.
Евгений Федоров
депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам

Каких-либо других дополнительных надбавок к пенсиям пока не предполагается, отметил Федоров. При этом запланирована стандартная индексация выплат, которая происходит в автоматическом режиме, обратил внимание депутат.

Однако член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru отметила, что нового статуса в законодательстве не будет.

"У нас в стране уже есть статус ветерана труда, поэтому дополнительного звания вводить не планируется. Сегодня ветераны труда пользуются налоговыми льготами на имущество и землю, мерами поддержки по оплате коммунальных и жилищных услуг. В регионах также предоставляется бесплатный проезд на общественном, пригородном и железнодорожном транспорте, а также бесплатное зубопротезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов", – обратила внимание Бессараб.

При этом для статуса "Ветеран труда" мужчинам нужен стаж не менее 25 лет, а женщинам – не менее 20, уточнила депутат. Кроме того, обязательным условием являются ведомственные награды, добавила она.

При этом профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с Москвой 24 сослался на рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым размер пенсии должен составлять около 40% от средней зарплаты.

"В настоящее время этот критерий не всегда выдерживается и выплаты отстают от данной нормы. Поэтому любые меры, направленные на повышение размера пенсий, принесут пользу тем, кто их получает", – отметил эксперт.

Кроме того, это будет стимулировать спрос на рынке товаров широкого и повседневного потребления, что, в свою очередь, создаст дополнительные источники финансирования для развития многих отраслей российской экономики. Таким образом, это может стать эффективным рычагом для активизации экономики в целом.
Александр Щербаков
профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук

"Учитывая это, я рассматриваю данную меру в положительном ключе, однако считаю, что подобные шаги должны носить системный, а не разовый характер. Социальные выплаты и социальная сфера в целом всегда были и остаются приоритетом государственной политики", – подчеркнул экономист.

В то же время Щербаков признал, что подобные меры требуют определенных бюджетных затрат. Однако, по его мнению, последующий за этим спрос на товары за счет новых выплат станет гармоничным элементом развивающейся экономики.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика