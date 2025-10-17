Эксперт Щербаков: надбавка к пенсии за стаж активизирует российскую экономику

Статус "Ветеран трудовой деятельности" может быть закреплен в России в ближайшее время, убеждены некоторые эксперты. Насколько велики шансы на принятие инициативы и какие еще изменения могут ждать пенсионеров, разбиралась Москва 24.

За преданность профессии

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила внести в закон "О ветеранах" новую категорию "Ветеран трудовой деятельности" в конце августа 2025 года. По мнению парламентариев, получать его должны мужчины с рабочим стажем от 35 лет и от 30 – для женщин. Тем, кому присваивается статус, предложили компенсации расходов на оплату жилья, взносов на капремонт и другие соцгарантии, сообщал ТАСС.

В конце сентября Слуцкий также объявил, что обладатели этого статуса будут поощряться дополнительной выплатой к страховой пенсии в 10 тысяч рублей.

"Это будет реальная прибавка за трудовую доблесть, за длительную трудовую биографию. Наши люди, особенно молодежь, должны понимать: их труд, их вклад в развитие страны будет признан государством", – отметил Слуцкий.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин предположил в беседе с "Газетой.ру" 17 октября, что предложение о дополнительной выплате с большой долей вероятности примут.





Илья Мосягин старший преподаватель Института международных экономических связей В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов. Предлагаемый статус призван исправить эту ситуацию.

Эксперт напомнил, что Слуцкий обращался с идеей о добавлении нового статуса к Владимиру Путину во время встречи с лидерами парламентских фракций, и президент "отнесся к ней с пониманием". В то же время существует риск дополнительной нагрузки на бюджет и несбалансированной поддержки разных групп пожилых россиян.

"Эти вопросы должны стать предметом широкого публичного обсуждения и детальных расчетов", – добавил Мосягин.

"Рычаг для активизации экономики"

Россияне с заявленным стажем уже сегодня могут получить имеющийся в законе статус "Ветеран труда". Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал Москве 24. По его мнению, успех принятия новой инициативы зависит от деталей проекта.





Евгений Федоров депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам В целом это неплохое предложение. Что касается надбавки в 10 тысяч рублей, это определенные деньги. Следовательно, коллега должен в соответствии с Конституцией предложить, откуда их взять. Конечно, мы все за, чтобы у всех были больше пенсии и зарплаты, но нужно учитывать бюджет, что является главным вопросом. Соответственно, мы ожидаем от коллеги ответа на него.

Каких-либо других дополнительных надбавок к пенсиям пока не предполагается, отметил Федоров. При этом запланирована стандартная индексация выплат, которая происходит в автоматическом режиме, обратил внимание депутат.

Однако член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru отметила, что нового статуса в законодательстве не будет.

"У нас в стране уже есть статус ветерана труда, поэтому дополнительного звания вводить не планируется. Сегодня ветераны труда пользуются налоговыми льготами на имущество и землю, мерами поддержки по оплате коммунальных и жилищных услуг. В регионах также предоставляется бесплатный проезд на общественном, пригородном и железнодорожном транспорте, а также бесплатное зубопротезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов", – обратила внимание Бессараб.

При этом для статуса "Ветеран труда" мужчинам нужен стаж не менее 25 лет, а женщинам – не менее 20, уточнила депутат. Кроме того, обязательным условием являются ведомственные награды, добавила она.

При этом профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с Москвой 24 сослался на рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым размер пенсии должен составлять около 40% от средней зарплаты.

"В настоящее время этот критерий не всегда выдерживается и выплаты отстают от данной нормы. Поэтому любые меры, направленные на повышение размера пенсий, принесут пользу тем, кто их получает", – отметил эксперт.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Кроме того, это будет стимулировать спрос на рынке товаров широкого и повседневного потребления, что, в свою очередь, создаст дополнительные источники финансирования для развития многих отраслей российской экономики. Таким образом, это может стать эффективным рычагом для активизации экономики в целом.

"Учитывая это, я рассматриваю данную меру в положительном ключе, однако считаю, что подобные шаги должны носить системный, а не разовый характер. Социальные выплаты и социальная сфера в целом всегда были и остаются приоритетом государственной политики", – подчеркнул экономист.

В то же время Щербаков признал, что подобные меры требуют определенных бюджетных затрат. Однако, по его мнению, последующий за этим спрос на товары за счет новых выплат станет гармоничным элементом развивающейся экономики.

