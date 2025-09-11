Эксперт Сафонов усомнился в идее удвоить в РФ выплату к пенсии с 70 лет

В России предложили начислять гражданам удвоенную фиксированную выплату к пенсии уже по достижении 70-летнего возраста. Возможно ли реализовать эту идею – в материале Москвы 24.
Пенсия для жизни
Депутаты Госдумы предложили снизить в России возраст для получения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в парламент.
Инициатива предполагает, что право на такую выплату по старости будет наступать не в 80 лет, как сейчас, а уже в 70. В свою очередь, для тех, кто достиг 80-летнего возраста или оформил инвалидность I группы, выплату предлагается утроить. Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.
Идея законопроекта возникла в ходе приема граждан – проблему озвучил пенсионер из Луганска, который много лет трудился на опасном производстве, рассказал Нилов ТАСС.
"Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход", – отметил он.
В свою очередь, Гусев добавил, что надбавки с 70 лет позволят помощи приходить тогда, "когда она действительно необходима".
Это не первое предложение об изменениях в сфере пенсий за последние месяцы. Например, в июне председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил расширить права наследования пенсионных накоплений.
Кроме того, в исключительных случаях необходимо разрешить получать доступ к таким накоплениям досрочно, отмечал он.
При этом в мае в России вообще предложили отменить пенсии для граждан, родившихся после 1995 года. Мера позволит исправить демографическую проблему в стране, заявил тогда в своем телеграм-канале предприниматель Константин Малофеев.
В ответ на это глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что право россиян получать выплаты закреплено в конституции.
"Всегда следует помнить, что <...> каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, при потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – подчеркнул он.
"Это единый кошелек"
Предложение снизить возраст для выплат стоит обсудить с медицинским сообществом, отметила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат напомнила, что на сегодняшний день фиксированная часть выплаты к страховой пенсии гражданина, которому исполняется 80 лет, удваивается без заявлений. Происходит это с первого числа месяца, следующего за тем, в котором россиянин отметил юбилей (или оформил I группу инвалидности).
"Что касается предложения, наверное, стоит его все-таки обсудить с медицинским сообществом, потому что норма была введена вместо положения о том, что увеличение выплат производится для граждан – инвалидов I группы, которым исполнилось 80 лет. В соответствии с решением Госдумы, после консультации с министерством здравоохранения было принято такое решение, вне зависимости от инвалидности, при наступлении указанного возраста", – отметила она.
Необходимо изучить, насколько в настоящее время снижение возраста для повышения выплаты важно для 70-летних граждан, сказала Бессараб.
"Пенсионный бюджет – это единый кошелек, обеспечивающий социальными пенсионными гарантиями всех пенсионеров без исключения. При этом на сегодняшний день в РФ насчитывается 43 миллиона вышедших на пенсию граждан на 75 миллионов работающих россиян", – добавила парламентарий.
По этой причине подходить к такому кошельку нужно очень аккуратно, подчеркнула она.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов усомнился в том, что законопроект будет принят.
"Скорее всего, он не будет принят в силу того, что влечет за собой большие расходы. Категория пенсионеров старше 70 лет достаточно многочисленная, и потому нужно изыскивать дополнительные средства, а это все-таки средства из федерального бюджета", – сказал он в беседе с Москвой 24.
Более того, если не будет других источников для реализации этой задачи, кроме тех, что поступают в пенсионный фонд, то встанет под сомнение и полноценная индексация выплат всем остальным категориям пенсионеров, заключил Сафонов.