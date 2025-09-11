Эксперт Сафонов усомнился в идее удвоить в РФ выплату к пенсии с 70 лет

В России предложили начислять гражданам удвоенную фиксированную выплату к пенсии уже по достижении 70-летнего возраста. Возможно ли реализовать эту идею – в материале Москвы 24.

Пенсия для жизни

Депутаты Госдумы предложили снизить в России возраст для получения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в парламент.

Инициатива предполагает, что право на такую выплату по старости будет наступать не в 80 лет, как сейчас, а уже в 70. В свою очередь, для тех, кто достиг 80-летнего возраста или оформил инвалидность I группы, выплату предлагается утроить. Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.

Идея законопроекта возникла в ходе приема граждан – проблему озвучил пенсионер из Луганска, который много лет трудился на опасном производстве, рассказал Нилов ТАСС.



"Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход", – отметил он.

В свою очередь, Гусев добавил, что надбавки с 70 лет позволят помощи приходить тогда, "когда она действительно необходима".



Дмитрий Гусев первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо.

Это не первое предложение об изменениях в сфере пенсий за последние месяцы. Например, в июне председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил расширить права наследования пенсионных накоплений.

Кроме того, в исключительных случаях необходимо разрешить получать доступ к таким накоплениям досрочно, отмечал он.

При этом в мае в России вообще предложили отменить пенсии для граждан, родившихся после 1995 года. Мера позволит исправить демографическую проблему в стране, заявил тогда в своем телеграм-канале предприниматель Константин Малофеев.



В ответ на это глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что право россиян получать выплаты закреплено в конституции.

"Всегда следует помнить, что <...> каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, при потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – подчеркнул он.

"Это единый кошелек"

Предложение снизить возраст для выплат стоит обсудить с медицинским сообществом, отметила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что на сегодняшний день фиксированная часть выплаты к страховой пенсии гражданина, которому исполняется 80 лет, удваивается без заявлений. Происходит это с первого числа месяца, следующего за тем, в котором россиянин отметил юбилей (или оформил I группу инвалидности).

"Что касается предложения, наверное, стоит его все-таки обсудить с медицинским сообществом, потому что норма была введена вместо положения о том, что увеличение выплат производится для граждан – инвалидов I группы, которым исполнилось 80 лет. В соответствии с решением Госдумы, после консультации с министерством здравоохранения было принято такое решение, вне зависимости от инвалидности, при наступлении указанного возраста", – отметила она.

Необходимо изучить, насколько в настоящее время снижение возраста для повышения выплаты важно для 70-летних граждан, сказала Бессараб.

"Пенсионный бюджет – это единый кошелек, обеспечивающий социальными пенсионными гарантиями всех пенсионеров без исключения. При этом на сегодняшний день в РФ насчитывается 43 миллиона вышедших на пенсию граждан на 75 миллионов работающих россиян", – добавила парламентарий.

По этой причине подходить к такому кошельку нужно очень аккуратно, подчеркнула она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Если медицинское сообщество посчитает это необходимым, то тогда будем говорить об этой норме.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов усомнился в том, что законопроект будет принят.

"Скорее всего, он не будет принят в силу того, что влечет за собой большие расходы. Категория пенсионеров старше 70 лет достаточно многочисленная, и потому нужно изыскивать дополнительные средства, а это все-таки средства из федерального бюджета", – сказал он в беседе с Москвой 24.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ На сегодняшний день при снижающихся темпах экономического роста реализовать такую концепцию вряд ли экономически возможно.

Более того, если не будет других источников для реализации этой задачи, кроме тех, что поступают в пенсионный фонд, то встанет под сомнение и полноценная индексация выплат всем остальным категориям пенсионеров, заключил Сафонов.