Депутат Бессараб: отмена пенсий рожденным после 1995-го лишит выплат всех пенсионеров

Часть россиян призвали лишить пенсий, чтобы повысить рождаемость. Однако идею раскритиковали в Совфеде и Госдуме. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Копить деньги или рожать детей"

В России необходимо отменить пенсии для граждан, родившихся после 1995 года. Мера позволит исправить демографическую проблему в стране, заявил в своем телеграм-канале предприниматель Константин Малофеев.

Бизнесмен пояснил, что подобный подход успешно практиковался в Российской империи: якобы выплаты в начале ХХ века получал "очень ограниченный круг лиц" – например вдовы офицеров. На этом фоне женщины рожали "в среднем семеро детей", которые и обеспечивали родителей в старости. Однако с 1991 года, когда в приоритете у людей стали "свобода, карьера, деньги и потребительство", показатели рождаемости сократились, указал он.

"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад", – сказал он.





Константин Малофеев предприниматель Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости.

Причем предложение отменить пенсии ради улучшения демографии озвучивалось и ранее: с ним, в частности, выступил в эфире "Соловьев Live" телеведущий Сергей Мардан. Однако, по его мнению, прекратить выплаты следует и вовсе всем россиянам.

Позднее журналист уточнил в своем телеграм-канале, что его слова были "иронией". Мардан также отметил, что большинство развитых стран в любом случае прекратят выплачивать пенсии через 15–25 лет, учитывая нынешнюю ситуацию с рождаемостью.

Против "человечности и нравственности"

Против идеи об отмене пенсий высказался глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он напомнил, что право россиян получать выплаты закреплено в конституции.

"Всегда следует помнить, что <...> каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, при потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – подчеркнул сенатор.

Не согласился с предложением и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с News.ru депутат заявил, что государство, напротив, стремится расширять пенсионные льготы.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов У нас сегодня пенсионная страховая система и так солидарная. То есть можно сказать, что сегодня дети и содержат, в принципе, родителей, потому что сегодня работающие граждане платят взносы, за счет этих взносов платятся пенсии и назначаются пенсии. Кроме этого, у нас есть страховые пенсии, военные, государственные, социальные.

Как предположила в беседе с изданием член комитета Светлана Бессараб, предложение может вообще лишить выплат всех россиян уже в ближайшее время.

"На мой взгляд, такие идеи вообще рождаются от чудовищной необразованности и нежелания понимать, что такое страховое пенсионное обеспечение. Если тридцатилетние не будут сегодня выплачивать страховые взносы, то мы с вами завтра-послезавтра не получим пенсию совершенно никакую", – сказала она.

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала заявление об отмене пенсий попыткой "хайпануть". В разговоре с Lenta.ru она подчеркнула, что эта инициатива лишена "человечности" и "нравственности" и, по сути, лишает граждан права на полноценную жизнь только на основании их бездетности.

А первый зампред комитета Татьяна Буцкая заявила ТАСС, что обязанность государства – оберегать граждан, а не обходиться с ними жестоко.