Депутат Бессараб: пенсия работающим пенсионерам будет повышена с 1 августа

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Пенсия работающим пенсионерам будет повышена с 1 августа 2025 года. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур. С 1 августа работающим пенсионерам пенсию повысят на те баллы, которые они получили за 2024 год. Пожилые граждане смогут получить до трех баллов.

Тем временем средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России составил 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января этого года. Среднее значение размера ежемесячной накопительной пенсии определяется как соотношение суммы пенсионных накоплений и периода дожития, то есть 270 месяцев в 2025 году.

Если же размер данной выплаты не превышает 10% от прожиточного минимума гражданина, то пенсионные накопления могут быть выплачены единовременно.