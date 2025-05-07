В РФ средний размер выплат за счет пенсионных накоплений превысил 1,6 тыс руб

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Средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России составляет 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Среднее значение размера ежемесячной накопительной пенсии определяется как соотношение суммы пенсионных накоплений и периода дожития, то есть 270 месяцев в 2025 году. В случае если размер этой выплаты не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, пенсионные накопления могут быть выплачены единовременно.

Между тем некоторым категориям граждан летом 2025 года увеличат размер пенсий. По словам аналитика Игоря Расторгуева, на удвоение фиксированной части пенсии смогут рассчитывать россияне, которым в июне исполнится 80 лет. В этом году выплата составляет 8 907,7 рубля. Фиксированная часть пенсионного обеспечения таких граждан в июле окажется уже на уровне в 17 815,4 рубля.

Кроме того, с 1 августа будут пересчитаны и страховые пенсии работающим пенсионерам. Повышение коснется тех, за кого в прошлом году работодатели выплачивали страховые взносы.