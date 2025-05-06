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06 мая, 08:08

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Соцфонд: средний размер пенсии превышает 23 тысячи рублей

Назван средний размер пенсии в России

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В России средний размер пенсии составляет 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Россияне могут увеличить размер пенсии, если выйдут на нее позже установленного срока, заявил ранее эксперт Вадим Виноградов. Также повлиять на размер выплаты можно за счет участия в программе долгосрочных сбережений, если позволяет ежемесячный доход.

По словам эксперта, государство софинансирует эту программу, добавляя до 36 тысяч рублей в год к средствам гражданина, а также страхует деньги человека. Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с оператором программы НПФ.

Более шести миллионов граждан России пенсионного возраста получают социальную доплату к пенсии, чтобы их доход соответствовал прожиточному минимуму пенсионера (ПМП). В конце прошлого года в системе Соцфонда на учете состояли 6,1 миллиона граждан, которые получали такие социальные доплаты.

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