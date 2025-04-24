Страховые выплаты по сберегательным сертификатам увеличат вдвое

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Российский кабмин удвоит лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующие документы подтверждают вклад физического лица или индивидуального предпринимателя в банке на срок более трех лет, напомнил он. Новый инструмент привлечет тех, кто готов инвестировать и зарабатывать внутри страны.

Более того, председатель правительства России сослался на слова Владимира Путина, который подчеркивал важность создания условий для надежного инвестирования и получения дополнительного дохода гражданами.

Российский лидер ранее поручил правительству и Центробанку создать "семейный инструмент сбережений". В нем должен быть предусмотрен налоговый вычет до миллиона рублей. Получить его россияне смогут со средств, которые они инвестировали в сбережения.

Кроме того, кабмин и ЦБ должны будут продумать законодательные акты, закрепляющие "налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений".