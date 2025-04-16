Более 6 млн пенсионеров в России получают доплату к пенсии до уровня ПМП

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Более шести миллионов россиян пенсионного возраста получают социальную доплату к пенсии, чтобы их доход соответствовал прожиточному минимуму пенсионера (ПМП). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Социального фонда РФ (СФР).

По состоянию на 31 декабря прошлого года в системе Соцфонда на учете состояло 6,1 миллиона граждан, которые получали такие социальные доплаты. Из них 2,9 миллиона пенсионеров получали федеральные доплаты, а 3,2 миллиона – региональные.

Также в СФР добавили, что подобные доплаты назначаются всем неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины ПМП в регионе проживания.

Ранее в Госдуме сообщили, что индексация социальных пенсий на 14,75%, которая начала действовать с 1 апреля, коснулась почти 4,2 миллиона россиян. Она распространяется не только на самих получателей социальной пенсии, но и на тех, чьи выплаты зависят от ее размеров.

При этом с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет осуществляться два раза в год. Начиная с 1 февраля индексация будет происходить с учетом уровня инфляции за прошедший год, а с 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за аналогичный период.