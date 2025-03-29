Депутат Нилов: индексация социальных пенсий с 1 апреля охватит более 4 млн россиян

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Индексация социальных пенсий на 14,75%, которая начнет действовать с 1 апреля, коснется почти 4,2 миллиона россиян, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, индексация будет распространяться не только на самих получателей социальной пенсии, но и на тех, чьи выплаты зависят от ее размеров. Для реализации данного решения кабмина необходимо около 85 миллиардов рублей, подчеркнул депутат.

"Таким образом, увеличатся доходы военнослужащих, добровольцев и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, жителей осажденных Севастополя, Сталинграда и членов их семей, космонавтов, а также пострадавших в радиационных катастрофах и членов их семей", – пояснил Нилов.

Он также напомнил, что получателями социальной пенсии являются все россияне, которые выходят на пенсию по старости или инвалидности.

Также данный статус получают те граждане страны, у кого нет права на страховую пенсию. Речь идет о взрослых россиянах, которые не работали, и им не хватает стажа. Кроме того, в эту категорию попадают дети-инвалиды, инвалиды с детства, представители коренных малочисленных народов Севера, дети-сироты, дети, чьи родители неизвестны, и граждане, которые лишились кормильца, резюмировал депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что конечная сумма выплаты после индексации будет зависеть от размера пенсий в каждом регионе. При этом пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума на пенсионера: 15 250 рублей на федеральном уровне, и 17 897 рублей – в столице.