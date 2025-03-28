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28 марта, 19:52

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Весенний призыв начнется в России с 1 апреля 2025 года

Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать в апреле 2025 года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сразу несколько важных нововведений начнут действовать в России с 1 апреля 2025 года. Среди них новые правила программы "Семейная ипотека", ограничение по количеству выданных сим-карт на одного человека, а также обязательное тестирование детей иммигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу.

Пенсии и выплаты

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии на 14,75%. Индексация пройдет в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Мера коснется граждан, которым предназначены выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости, а также тех, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии – всего 4,2 миллиона человек.

Кроме того, в апреле ветеранам Великой Отечественной войны начнут приходить выплаты, приуроченные к 80-летию Победы. 80 тысяч рублей получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей. 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям ветеранов. Деньги поступят на счета автоматически в беззаявительном порядке.

Ипотека

С 1 апреля программу "Семейная ипотека" со ставкой до 6% годовых распространят на вторичный рынок в городах с низким уровнем строительства. Речь идет о муниципалитетах, в которых одновременно строится не более двух домов. Квартиру по льготной ставке смогут купить семьи с ребеноком до 6 лет включительно. Из ограничений – дом, где располагается жилье, должен быть не старше 20 лет. И оформить льготный займ можно будет только один раз.

При этом закредитованным россиянам получить ипотеку станет сложнее. В апреле Центробанк получит право устанавливать лимиты для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных займов на покупку жилья. Мера распространится также на автокредитование.

Рискованными считаются ипотечные кредиты заемщикам, которые тратят на обслуживание долга более половины своего дохода, а также имеют низкий первоначальный взнос. Также ЦБ планирует ограничить выдачу кредитов на срок свыше 30 лет, так как за такой длительный срок заемщик может столкнуться с трудностями, которые банки не в силах предвидеть заранее.

Весенний призыв

1 апреля в России начнется весенний призыв на военную службу. Он традиционно продлится по 15 июля. В этот период на срочную службу призовут мужчин от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете. Призыв также касается и не состоящих, но обязанных состоять и не пребывающих в запасе. Конкретное количество призывников на текущую призывную кампанию определит Президент РФ своим указом.

Связь и документы

С 1 апреля также вступают в силу поправки к закону "О связи", которые ограничивают количество мобильных номеров для одного абонента. Россияне не смогут оформить на себя более 20 сим-карт. А мобильный оператор, заключая договор с пользователем, должен будет проверить количество номеров, уже оформленных на клиента. Сделать это могут и сами граждане в специальном разделе на портале "Госуслуг".

Кроме того, с 1 апреля 2025 станут недействительными зарубежные водительские права иностранных граждан, получивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года. Чтобы получить удостоверение российского образца, им придется сдать экзамен. Мера также коснется россиян с зарубежными правами, которые въехали на территорию страны до 1 апреля 2024 года.

Исключение составят только граждане, имеющие национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Водителям, которые будут использовать просроченные права, будет грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Также в апреле в начнут тестировать детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школу. Если ребенок не владеет русским в необходимой мере, ему откажут в зачислении в общеобразовательное учреждение.

Регламент прохождения тестирования утвердило Минпросвещения. Отводить на экзамен будут 80 минут. Он будет состоять из устной и письменной части для всех, кроме первоклассников – их будут проверять только устно. Если ребенок не пройдет тестирование, ему предложат дополнительное обучение по русскому языку. При этом пересдать экзамен можно будет только через три месяца.

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Павелко Анастасия

общество

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