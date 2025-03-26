Мишустин: выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выплата в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет направлена ветеранам в апреле-мае. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина в прошлом году.

По его словам, деньги будут перечислены ветеранам автоматически, то есть в беззаявительном порядке.

Выплаты были установлены Владимиром Путиным 15 января. Их смогут получить россияне, которые постоянно живут в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Средства поступят от Социального фонда РФ перед празднованием Дня Победы.

80 тысяч рублей получат фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям ветеранов поступит по 55 тысяч рублей.

