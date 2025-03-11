Собянин утвердил единовременную помощь ветеранам к юбилею Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в Москве получат единовременную материальную помощь к 80-летнему юбилею Победы. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, размер выплат в этом году вырастет в 2,6 раза – от 25 до 70 тысяч рублей.

По словам мэра Москвы, материальная помощь будет оказана 28,5 тысячи москвичей. Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941-го по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда".

Кроме того, матпомощь окажут инвалидам с детства, получившим ранения, контузии или увечья в годы войны, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда и вдовам военнослужащих, погибших в годы войны.

Выплаты также перечислят лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, труженикам тыла и гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года, отметил мэр.

Ранее Собянин вручил госнаграды и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и служащим в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. Всего удостоены наград более 16 тысяч человек.

Кроме того, мэр столицы посетил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кравцова. Он поздравил его с Днем защитника Отечества, вручил нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина Москвы.