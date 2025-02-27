Депутат Бессараб: выплаты ко Дню Победы будут производиться без заявлений

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила в беседе с РИА Новости, что выплаты, предназначенные ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы, будут направлены им без заявлений, СМС и звонков.

По ее словам, эти средства будут перечислены в проактивном режиме. В связи с этим Бессараб предупредила, что если кто-то попросить назвать какой-либо код из СМС, то этим занимаются только мошенники. В таком случае она посоветовала сразу же прекратить с ними разговор.

Владимир Путин подписал в январе указ, предусматривающий перечисление в апреле-мае 2025 года единовременной выплаты к 80-летию Победы в ВОВ. Средства будут направлены россиянам, проживающим в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Выплата в размере 80 тысяч рублей будет перечислена фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и еще несколько других категорий ветеранов получат по 55 тысяч рублей.

