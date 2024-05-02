Юрист Елисеева рассказала о ежегодных выплатах ко Дню Победы

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Ежегодная федеральная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, сообщает News.ru со ссылкой на представителя одной из юридических компаний Анастасию Елисееву.

Она подчеркнула, что для получения денег нужно обладать российским гражданством и подтвержденным льготным статусом, а также постоянно проживать на территории РФ, Латвии, Литвы или Эстонии. Кроме того, региональными законами России также могут быть предусмотрены другие выплаты ко Дню Победы, добавила она.

"В Москве такие выплаты назначаются и выплачиваются в виде целевой материальной помощи пенсионерам – москвичам, получающим пенсию или пожизненное денежное содержание. Размер такой выплаты зависит от льготной категории и составит от 10 до 25 тысяч рублей", – указала Елисеева.

По данным юриста, в Подмосковье есть аналогичная субсидия. Однако ее размер зависит от категории ветерана и составляет от 15 до 25 тысяч рублей. Она предназначена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак вдовцам и вдовам участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, труженикам тыла, а также тем, кто обладает знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".

Между тем, по ее данным, такие же выплаты могут устанавливать и на уровне муниципалитетов.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в преддверии 9 мая мошенники создали сайты, на которых ветеранам якобы обещают единовременные выплаты. Сумма варьируется от 50 до 300 тысяч рублей, однако для этого злоумышленники просят жертв ввести свои банковские данные.