Запись детей в первые классы в Москве стартует 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запись детей в первые классы начнется 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования.

В ведомстве уточнили, что родители смогут записать детей в школы до 5 сентября.

Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что российские власти принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка.

Также правительство сократило бюрократическую нагрузку на педагогов и усилило подготовку учителей по математике и естественно-научным предметам, чтобы повысить качество образования.

В свою очередь, детский психолог Елена Бурьевая предупредила родителей, что проблемы с произвольным вниманием, речью и саморегуляцией у ребенка – веские причины не отдавать его в школу до семи лет.

Она отметила, что нервная система у детей часто не успевает за развитием интеллекта, и в результате обучение дается очень непросто. В связи с этим психолог рекомендовала отдавать детей в школу, когда они умеют управлять своими эмоциями.