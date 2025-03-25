Психолог Бурьевая посоветовала не отдавать ребенка в первый класс до семи лет

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Проблемы с произвольным вниманием, речью и саморегуляцией у ребенка – веские причины не отдавать его в школу до семи лет. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Елена Бурьевая.

По ее словам, многие родители ошибочно считают, что если ребенок умеет читать и считать, то он готов к первому классу. Однако нервная система у детей часто не успевает за развитием интеллекта, и в результате обучение дается очень непросто.

В школу ребенок должен идти, когда умеет управлять своими эмоциями. Как минимум это важно, чтобы адекватно реагировать на замечания учителя, отметила эксперт.



Елена Бурьевая детский психолог То есть, если учитель скажет ребенку, что он что-то не так сделал, ему нужно будет элементарно не расплакаться и не начать раскидывать вещи. И здесь один из индикаторов – то, как малыш ведет себя, когда проигрывает в настольную игру. Если он капризничает, плачет, истерит, я бы рекомендовала пока подождать со школой.

Кроме того, важно посмотреть, насколько у ребенка развито произвольное внимание. То есть умеет ли он держать в голове задание, которое ему надо выполнить.

"Самый простой способ это проверить – попросить малыша принести с кухни ложку. Если он уходит, а затем отвлекается по пути на что-то и так и не выполняет то, о чем его просили, значит, с произвольным вниманием есть проблемы. В этом случае со школой лучше повременить и пока обратиться к нейропсихологу", – отметила Бурьевая.

Еще один важный показатель – это речь. Если ребенок говорит так, что его понимают только близкие родственники, в школу идти рано. Сначала обязательно нужно обратиться к логопеду и сделать речь понятной. Иначе малыш будет испытывать большие сложности в общении с одноклассниками и учителем, добавила психолог.

"В целом для оценки готовности к школе я предлагаю составить список того, что ребенку придется там делать, и оценить, насколько он с этим справится", – отметила эксперт.



Елена Бурьевая детский психолог Например, ему надо будет внимательно слушать учителя и делать то, что он просит. И здесь вопрос, насколько он воспринимает информацию, может ли сосредотачиваться. Если малыш все время куда-то убегает и не в силах сконцентрироваться, тогда точно надо еще подождать.

И, конечно, он должен быть готов чисто в бытовом плане. Прежде всего уметь самостоятельно одеваться и ходить в туалет, добавила психолог.

В целом многие нейропсихологи и неврологи рекомендуют отдавать детей в школу после семи лет: в этом возрасте они обычно уже более инициативные, уверенные, адаптивные, самостоятельные и менее тревожные. А значит, им проще привыкнуть к школьной системе, заключила эксперт.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова объяснила, почему не стоит платить ребенку за хорошие оценки. По ее словам, материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает его внутреннюю мотивацию развиваться.