Психолог Бурьевая посоветовала не отдавать ребенка в первый класс до семи лет

25 марта, 17:12Общество
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Проблемы с произвольным вниманием, речью и саморегуляцией у ребенка – веские причины не отдавать его в школу до семи лет. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Елена Бурьевая.
По ее словам, многие родители ошибочно считают, что если ребенок умеет читать и считать, то он готов к первому классу. Однако нервная система у детей часто не успевает за развитием интеллекта, и в результате обучение дается очень непросто.
В школу ребенок должен идти, когда умеет управлять своими эмоциями. Как минимум это важно, чтобы адекватно реагировать на замечания учителя, отметила эксперт.
Кроме того, важно посмотреть, насколько у ребенка развито произвольное внимание. То есть умеет ли он держать в голове задание, которое ему надо выполнить.
"Самый простой способ это проверить – попросить малыша принести с кухни ложку. Если он уходит, а затем отвлекается по пути на что-то и так и не выполняет то, о чем его просили, значит, с произвольным вниманием есть проблемы. В этом случае со школой лучше повременить и пока обратиться к нейропсихологу", – отметила Бурьевая.
Еще один важный показатель – это речь. Если ребенок говорит так, что его понимают только близкие родственники, в школу идти рано. Сначала обязательно нужно обратиться к логопеду и сделать речь понятной. Иначе малыш будет испытывать большие сложности в общении с одноклассниками и учителем, добавила психолог.
"В целом для оценки готовности к школе я предлагаю составить список того, что ребенку придется там делать, и оценить, насколько он с этим справится", – отметила эксперт.
И, конечно, он должен быть готов чисто в бытовом плане. Прежде всего уметь самостоятельно одеваться и ходить в туалет, добавила психолог.
В целом многие нейропсихологи и неврологи рекомендуют отдавать детей в школу после семи лет: в этом возрасте они обычно уже более инициативные, уверенные, адаптивные, самостоятельные и менее тревожные. А значит, им проще привыкнуть к школьной системе, заключила эксперт.
Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова объяснила, почему не стоит платить ребенку за хорошие оценки. По ее словам, материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает его внутреннюю мотивацию развиваться.