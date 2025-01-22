Психолог Дугенцова призвала не платить ребенку за хорошие оценки

Фото: 123RF/jackf

Платить ребенку за хорошие оценки не стоит, так как он будет учиться ради денег, а не знаний. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По ее словам, материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает его внутреннюю мотивацию развиваться.





Дарья Дугенцова детский психолог-педагог Все может прийти к тому, что ребенок будет учиться ради денег, а не знаний. Это формирует неправильные установки и снижает интерес к учебе без вознаграждения.

Для долгосрочного развития важнее поддерживать внутреннюю мотивацию. Поэтому специалист посоветовала рассмотреть альтернативные методы поощрения.

"Например, похвала и признание от родителей укрепят ребенку самооценку, а качественно проведенное время вместе улучшает эмоциональную связь. Постановка целей будет развивать ответственность, а поддержка интересов – стимулировать совершенствование способностей. Из нефинансовых наград подойдут маленькие подарки или привилегии", – указала эксперт.

Ранее психолог Наталья Наумова посоветовала родителям не ругать ребенка за двойку, так как осуждение создает для него дополнительный стресс. Вместо этого следует успокоить школьника, выразить сочувствие и обсудить варианты решения проблемы.

