Психолог Дугенцова призвала не платить ребенку за хорошие оценки

22 января, 19:05Общество
Фото: 123RF/jackf
Платить ребенку за хорошие оценки не стоит, так как он будет учиться ради денег, а не знаний. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.
По ее словам, материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает его внутреннюю мотивацию развиваться.
Для долгосрочного развития важнее поддерживать внутреннюю мотивацию. Поэтому специалист посоветовала рассмотреть альтернативные методы поощрения.
"Например, похвала и признание от родителей укрепят ребенку самооценку, а качественно проведенное время вместе улучшает эмоциональную связь. Постановка целей будет развивать ответственность, а поддержка интересов – стимулировать совершенствование способностей. Из нефинансовых наград подойдут маленькие подарки или привилегии", – указала эксперт.
Ранее психолог Наталья Наумова посоветовала родителям не ругать ребенка за двойку, так как осуждение создает для него дополнительный стресс. Вместо этого следует успокоить школьника, выразить сочувствие и обсудить варианты решения проблемы.