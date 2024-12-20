Милонов обратился к Кравцову с предложением запретить ставить школьникам колы

Фото: телеграм-канал "ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой запретить учителям ставить отметку единица в российских школах, передает РИА Новости.

"Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки единица в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции", – заявил Милонов.

Он рассказал, что к нему обращаются родители школьников, обеспокоенные тем, что учителя злоупотребляют выставлением такой оценки, как кол. При этом ее могут поставить в дневник и классный журнал за такие несущественные проступки, как забытая тетрадь, помарка при подготовке задания или обыкновенное незнание предмета.

Депутат подчеркнул, что в советский период кол был аналогом вызова родителей в школу, а сегодня это инструмент эмоционального воздействия учителя. Как считает парламентарий, выставляя такую оценку, педагоги, вероятно, до конца не осознают тяжесть применяемой санкции к ученику. При этом даже один кол в журнале делает невозможным его исправление и серьезно влияет на средний итоговый балл по предмету, напомнил Милонов.

Ранее психолог Наталья Наумова порекомендовала родителям мотивировать ребенка на хорошую успеваемость через его личные успехи или хобби. При этом ни в коем случае не стоит ругать школьника за плохие оценки: взрослые должны помочь ему наверстать программу, чтобы он чувствовал себя успешным, объяснила специалист.