Академик Ямбург не исключил злоупотреблений с оценками за поведение в школах

В Госдуме разрабатывают законопроект о введении в школах оценок за поведение – раннее инициативу поддержал президент. Разбираемся, как будет работать такая система и насколько она эффективна.
Путь к исправлению
10 декабря Владимир Путин предложил обсудить возвращение оценок за поведение в школах. При этом президент отметил, что не знал о прекращении такой практики и был удивлен этим фактом.
На этом фоне в Госдуме приняли решение начать подготовку соответствующего законопроекта, сообщил "Российской газете" первый зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его мнению, учебные заведения смогут мотивировать детей исправлять свое поведение и привлекать к этому их родителей.
"Если школьник хулиганит, достает не только одноклассников, но и учителей, почему бы ему не поставить низкую оценку за поведение, чтобы родители обратили внимание на своего ребенка", – прокомментировал Сипягин.
Возвращение к подобной практике поддержат учителя, ведь на данный момент они нередко испытывают трудности с построением нормальной работы с учениками. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее вернуть в школы оценки за поведение призывал глава СПЧ Валерий Фадеев. Также подобную инициативу одобрил и министр просвещения Сергей Кравцов, однако заметил, что сначала важно определить, кто будет оценивать учеников и какие у этого будут последствия.
"Не дать учеников в обиду"
Введение оценок за поведение действительно может быть полезно, поделился с Москвой 24 личным школьным опытом член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Тем не менее работа по внедрению такой системы будет вестись долго, предположил он.
Также парламентарий подчеркнул, что эти оценки вряд ли будут влиять на результаты ЕГЭ или допуск к экзаменам, поскольку связь между поведением учеников и их школьными успехами косвенная. Нововведение скорее позволит детям и подросткам начать лучше понимать самих себя, отметил Вассерман.
В то же время в СССР низкая успеваемость за поведение часто ограничивала детей с точки зрения их поступления в университет и будущей карьеры, напомнил в разговоре с Москвой 24 заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.
"Если, допустим, брать какие-то элитарные высшие учебные заведения, из-за оценок за поведение туда закрывался доступ", – пояснил он.
Важно иметь в виду, что выставление таких оценок – тонкий процесс, который требует беспристрастности, толерантности к учащимся и запрета на то, чтобы унижать их по субъективным причинам. В противном случае это может стать "тяжелым оружием" в руках учителя против неугодного ему школьника.
В контексте этих обстоятельств нельзя допустить, чтобы оценки за поведение определял один лишь учитель или классный руководитель. Для возвращения этой системы в школах должны быть управляющие советы, а также мудрое руководство, которое не даст учеников в обиду, заключил Ямбург.