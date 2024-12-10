Академик Ямбург не исключил злоупотреблений с оценками за поведение в школах

В Госдуме разрабатывают законопроект о введении в школах оценок за поведение – раннее инициативу поддержал президент. Разбираемся, как будет работать такая система и насколько она эффективна.

Путь к исправлению

10 декабря Владимир Путин предложил обсудить возвращение оценок за поведение в школах. При этом президент отметил, что не знал о прекращении такой практики и был удивлен этим фактом.





Владимир Путин президент РФ Я сейчас не готов формулировать окончательное решение, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками.

На этом фоне в Госдуме приняли решение начать подготовку соответствующего законопроекта, сообщил "Российской газете" первый зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его мнению, учебные заведения смогут мотивировать детей исправлять свое поведение и привлекать к этому их родителей.

"Если школьник хулиганит, достает не только одноклассников, но и учителей, почему бы ему не поставить низкую оценку за поведение, чтобы родители обратили внимание на своего ребенка", – прокомментировал Сипягин.

Возвращение к подобной практике поддержат учителя, ведь на данный момент они нередко испытывают трудности с построением нормальной работы с учениками. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.



Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению Иногда ребята срывают урок, а учитель даже плохую оценку за поведение ему поставить не может, потому что поведение школьников не оценивается. Конечно, это неправильно.

Ранее вернуть в школы оценки за поведение призывал глава СПЧ Валерий Фадеев. Также подобную инициативу одобрил и министр просвещения Сергей Кравцов, однако заметил, что сначала важно определить, кто будет оценивать учеников и какие у этого будут последствия.

"Не дать учеников в обиду"

Введение оценок за поведение действительно может быть полезно, поделился с Москвой 24 личным школьным опытом член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Тем не менее работа по внедрению такой системы будет вестись долго, предположил он.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Критерии выставления оценок придется вырабатывать заново, потому что серьезно изменилось все общество, нормы поведения. Соответственно, сейчас педагогам, психологам и другим специалистам придется все учесть и определить, как это будет реализовано.

Также парламентарий подчеркнул, что эти оценки вряд ли будут влиять на результаты ЕГЭ или допуск к экзаменам, поскольку связь между поведением учеников и их школьными успехами косвенная. Нововведение скорее позволит детям и подросткам начать лучше понимать самих себя, отметил Вассерман.

В то же время в СССР низкая успеваемость за поведение часто ограничивала детей с точки зрения их поступления в университет и будущей карьеры, напомнил в разговоре с Москвой 24 заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

"Если, допустим, брать какие-то элитарные высшие учебные заведения, из-за оценок за поведение туда закрывался доступ", – пояснил он.

Важно иметь в виду, что выставление таких оценок – тонкий процесс, который требует беспристрастности, толерантности к учащимся и запрета на то, чтобы унижать их по субъективным причинам. В противном случае это может стать "тяжелым оружием" в руках учителя против неугодного ему школьника.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Безусловно, можно быть довольно успешным в учебе и при этом демонстрировать полную безнравственность, унижать товарищей. Но в ситуациях, когда у педагога нет контакта с детьми, так как его предмет кажется им скучным и пресным, и ему об этом говорят прямо, ставить низкую оценку за поведение несправедливо.

В контексте этих обстоятельств нельзя допустить, чтобы оценки за поведение определял один лишь учитель или классный руководитель. Для возвращения этой системы в школах должны быть управляющие советы, а также мудрое руководство, которое не даст учеников в обиду, заключил Ямбург.