Депутат Вассерман: оценки за поведение в школах могут быть полезны

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Оценки за поведение учеников в школах могут быть полезны. Такое мнение на основе своего школьного опыта высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Москвой 24.

Накануне Владимир Путин признался, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение, его этот факт удивил. Президент согласился, что их необходимо вновь ввести. Если ставить оценки за поведение, они должны иметь влияние и быть равноценны другим, считает он.

Однако, по словам Вассермана, комитет Госдумы еще не обсуждал данное предложение. Однако он указал на то, что критерии выставления таких оценок необходимо будет разрабатывать заново, так как нормы поведения общества изменились. Сейчас, как утверждает Вассерман, педагогам, психологам и иным специалистам нужно будет учесть все вводные и определить, как этот механизм будет работать.

Депутат также предположил, что соответствующий законопроект вряд ли будет разработан в ближайшее время. Но он подчеркнул, что заявление Путина о необходимости рассмотреть данную инициативу запустило работу в этом направлении.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Относительно учебы, результаты по ЕГЭ – совершенно другое. Конечно, если человек в школе ведет себя плохо, он, скорее всего, и учится соответствующе и не сосредоточен, но эта связь косвенная. Вероятно, по оценкам за поведение сам ученик сможет лучше понимать самого себя.

В Москве тем временем начинается подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов. Занятия помогут школьникам лучше подготовиться к итоговой аттестации, оценить уровень своих знаний и познакомиться с особенностями экзаменационной процедуры.

В рамках декабрьских пробных экзаменов одиннадцатиклассники смогут сдать экзамены по 11 предметам, включая математику, русский язык, обществознание, химию, физику, иностранные языки, биологию и информатику. Повторный этап пробных экзаменов состоится в марте – апреле 2025 года.

