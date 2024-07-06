Оценка компетенций школьных учителей впервые пройдет в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор вместе с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что будут оценивать профессионализм преподавателя, его подготовку в области психологии и методологии.

"Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же это педагогический дефицит", – объяснил Музаев.

Глава Рособрнадзора уточнил, что модель оценки будет апробирована осенью, когда посмотрят не только результаты детей, но и учителей. Также оценят инфраструктуру и то, как все эти результаты будут коррелироваться между собой, добавил Музаев.

Ранее сообщалось, что в российских школах планируют создать специальные комиссии для защиты авторитета учителя. Инициатива внесена на рассмотрение Госдумы. Авторы проекта сделали акцент на том, что педагоги имеют право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности".