В столице стартуют тренировочные ЕГЭ для старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начинается подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов. Занятия помогут школьникам лучше подготовиться к итоговой аттестации, оценить уровень своих знаний и познакомиться с особенностями экзаменационной процедуры, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Три года назад в московских школах мы запустили проект по подготовке к ЕГЭ, который получил одобрение и старшеклассников, и их родителей, и учителей. Одиннадцатиклассники в I полугодии осваивают программу по большинству предметов, а во II полугодии они продолжают работу в формате практикумов, которые занимают не менее 40% учебного времени", – цитирует вице-мэра портал мэра и правительства Москвы.

Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на учеников старших классов, а также сделать обучение и подготовку к экзаменам более целенаправленными и результативными. Учеников разделят на три группы, учитывая результаты их пробных работ, успеваемость в старших классах и их стремления.

10 декабря состоится первая пробная работа по профильной или базовой математике. В рамках декабрьских пробных экзаменов одиннадцатиклассники смогут сдать экзамены по 11 предметам, включая математику, русский язык, обществознание, химию, физику, иностранные языки, биологию и информатику.

Повторный этап пробных экзаменов состоится в марте – апреле 2025 года.

Между тем 4 декабря более 70 тысяч московских выпускников написали итоговое сочинение по русскому языку. Результаты будут известны не позднее 18 декабря. Школьники, не сдавшие сочинение по уважительной причине в основной срок или получившие незачет, смогут написать его в дополнительные даты – 5 февраля и 9 апреля следующего года.