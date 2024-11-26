Школы в России перейдут на единые учебники до 2029 года

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Единые государственные учебники по всем школьным предметам планируется ввести в России до 2029 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института "Первая академия медиа" РЭУ имени Плеханова.

"Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам", – передает его слова ТАСС.

Кравцов напомнил, что российские школы перейдут на новые учебники по обществознанию в 2026–2027 учебном году, это коснется 9–11-х классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года дети 5–9-х классов получат новые учебники по истории.

Тем временем в издательстве "Просвещение" началась разработка учебных пособий по семьеведению для 5–7-х и 8–9-х классов. В работе принимают участие педагогические, родительские и экспертные сообщества, а также комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Новая дисциплина появится во всех российских школах в 2024–2025 году, уточнила депутат Нина Останина. По ее словам, школьный предмет внесли в план реализации в рамках Года семьи в стране.