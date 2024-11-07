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07 ноября, 07:45

Общество

Российские госпредприятия могут начать выпуск новых учебников по русскому языку

Российские госпредприятия могут начать выпуск новых учебников по русскому языку

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В московских школах могут появиться новые учебники по русскому языку. Их планируют выпускать на государственных предприятиях. В Минпросвещения РФ считают, что это позволит снизить себестоимость книг.

По данным экспертов министерства, такие учебники стоят в 5 раз дешевле по сравнению с коммерческими аналогами. При этом изменится ли их содержание, в ведомстве не уточнили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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