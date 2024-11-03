Собянин заявил, что за 5 лет профильные учреждения получили почти 140 объектов образования

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В течение 5 лет профильным учреждениям передали около 140 объектов образования, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Все они были построены городом и инвесторами, уточнил мэр. При этом 80 из этих зданий возвели в разных районах столицы в рамках реализации адресной инвестиционной программы.

Так, школа № 1474 в Ховрине получила учебный корпус на 500 учеников, а школе № 648 был передан учебный корпус на 200 мест и детский сад, в котором могут заниматься 150 воспитанников. Вместе с тем школа № 2122 в районе Щербинка получила учебный корпус на 700 мест, а в Чертанове Северном возвели здание детского сада для 125 детей, которым теперь заведует школа № 1158.

Лишь с начала 2024 года московским учреждениям образования передали 15 новых зданий, возведенных за счет города, указал Собянин.

Не менее активно инвесторы работают над развитием социальной инфраструктуры в новых кварталах. В течение последних 5 лет за счет частных средств было построено и передано 56 новых зданий.

В частности, в Коммунарке возвели школу на 550 мест и корпус дошкольного образования на 200 детей, которые стали частью школы № 338. При этом в Даниловском районе школе № 548 "Царицыно" передали здание детского сада на 300 мест, а во Внукове школа № 1788 включила в свой состав учебный корпус на 2 100 мест.

По словам Собянина, на этом фоне город продолжает увеличивать темпы ввода соцобъектов. В течение ближайших трех лет за счет столицы и инвесторов планируется построить еще 200 новых учреждений образования, резюмировал мэр.

Между тем эксперты оценили строительную готовность детского сада во Внуково в 35%. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2026 году. Здание учреждения площадью около 3,2 тысячи "квадратов" будет рассчитано на 10 групп, в которые войдут 250 малышей.