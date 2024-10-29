Три школы построены в столице за счет городского бюджета в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в рамках Адресной инвестиционной программы в Москве построили три образовательных учреждения, рассчитанные более чем на тысячу мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Расширение образовательной инфраструктуры он назвал одним из ключевых элементов развития городских территорий. По его словам, новые объекты образования появились в районах Ховрино и Чертаново Северное.

Глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что новый учебный корпус на 500 учеников 8–11-х классов площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров появился на Клинской улице в Ховрине. Пятиэтажное здание прилегает к действующей школе № 1474.

В Чертанове Северном здание площадью более 5,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 300 школьников. Третья школа площадью более 8 тысяч квадратных метров открылась на Фестивальной улице, доме 16а. Корпус рассчитан на 200 школьных и 150 дошкольных мест.

По словам Загрутдинова, создание удобной и качественной городской среды включает в себя строительство рядом с жилыми кварталами социальных объектов, в том числе школ и детских садов.

Ранее стало известно, что в будущем году инвесторы завершат строительство восьми учреждений образования в Коммунарке Новомосковского административного округа. В частности, там построят четыре школы более чем на 4,1 тысячи мест и четыре детских сада почти на 900 малышей.

Самыми крупными объектами станут две школы для 1 150 учащихся на территории жилого комплекса "Саларьево парк", а также детсад на 250 мест в составе ЖК "Скандинавия".

Кроме того, инвесторы построят в районе Коммунарка три новых поликлиники. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за последние несколько лет строительство поликлиник в ТиНАО позволило перейти на самые современные стандарты обслуживания горожан.

