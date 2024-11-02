Детский сад во Внукове построен на 35%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительная готовность детского сада в столичном районе Внуково оценивается в 35%. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2026 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание учреждения площадью около 3,2 тысячи "квадратов" будет рассчитано на 10 групп, в которые войдут 250 малышей. Вице-мэр подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком. После окончания всех работ детсад передадут в городскую систему образования.

На данный момент специалисты завершили устройство монолитного каркаса детского сада и выполнили монтажные работы надземной части, уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В ближайшее время работники приступят к подключению здания к внешним инженерным сетям и монтажу внутренних инженерных систем.

Детский сад возводят на территории жилого комплекса, вблизи деревни Большое Свинорье. В каждой групповой ячейке оборудуют спальню, игровую комнату, буфет и раздевалку. Кроме того, полы на первом этаже оснастят системой подогрева. Проект также предполагает двусветный вестибюль с потолками высотой 6,3 метра. Оттуда он будет вести в основной блок и музыкальный зал.

На первом этаже еще появится кабинет для развивающих занятий, который при необходимости можно будет зонировать на два помещения. На втором этаже обустроят физкультурный зал, кабинет для коррекционно-развивающих занятий и современный офис для административного персонала.

Территорию, в свою очередь, оснастят 10 площадками – по одной для каждой группы. На них установят перголы, домики-беседки и песочницы. Также на улице появится общая спортивная зона с лабиринтами и площадкой для игры в футбол и баскетбол. Помимо этого, всю территорию озеленят.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, весь цикл строительства с момента начала работ на земельном участке площадью 0,8 гектара в марте текущего года находится под контролем комитета государственного строительного надзора. На сегодняшний день ведомство провело две выездные проверки, во время которых было оценено качество применяемых материалов и производимых работ, а также их соответствие требованиям проектной документации.

Тем временем на территории бывшей промзоны Люблино уже завершили строительство двух детских садов, которые в общей сложности смогут посещать 675 воспитанников, и школы на 1 150 мест.

Вместе с тем продолжается строительство еще двух детсадов, рассчитанных на 575 мест. Их общая площадь составит 10,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, город уже заключил договоры участия с инвесторами, по которым планируется возвести пять объектов образования. Появление современных социальных объектов положительно повлияет на условия проживания в новых домах, поскольку жители получат рабочие места, образовательные и медицинские учреждения в шаговой доступности.