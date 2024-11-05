Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

В школе № 1501 идет капитальный ремонт, главная задача которого – обновить здание с 88-летней историей по современным образовательным стандартам. Как рассказал Сергей Собянин, вместо классической библиотеки учреждение оборудуют современной медиатекой.

Кроме того, там обустроят универсальные и специализированные учебные классы и установят передвижные перегородки, чтобы дети могли заниматься как в больших, так и малых группах. Вдобавок к этому, актовый зал превратят в многофункциональное пространство для мероприятий.

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