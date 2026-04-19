ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Речь идет о цехах производства и местах подготовки к запуску БПЛА, а также о пунктах временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее сообщалось, что ВС России в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

ВС РФ нанесли по украинским объектам 1 массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

