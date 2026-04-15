Российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что операция прошла успешно благодаря решительным действиям бойцов подразделения группировки войск "Север".

Ранее ВС РФ освободили село Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сделать это удалось бойцам "Юга".

Также был установлен контроль военнослужащими группировки войск "Север" над населенным пунктом Миропольское в Сумской области.

