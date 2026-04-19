Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 апреля, 11:49

Происшествия

Муж с женой зарезали друг друга во время ссоры в Мытищах

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Супруги зарезали друг друга в ходе ссоры в Мытищах, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно, ночью 19 апреля из квартиры на 16 этаже, которая находится в доме на улице Воровского, доносились крики ссоры. На место прибыли правоохранители, но дверь оказалась заперта изнутри. Ее вскрыли сотрудники МЧС, однако внутри были обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами шеи и груди.

В результате следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудил два уголовных дела по статье "Убийства". При участии следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты ножи и следовая информация.

Помимо этого, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе дактилоскопические и экспертиза холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика