Муж с женой зарезали друг друга во время ссоры в Мытищах

Супруги зарезали друг друга в ходе ссоры в Мытищах, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно, ночью 19 апреля из квартиры на 16 этаже, которая находится в доме на улице Воровского, доносились крики ссоры. На место прибыли правоохранители, но дверь оказалась заперта изнутри. Ее вскрыли сотрудники МЧС, однако внутри были обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами шеи и груди.

В результате следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудил два уголовных дела по статье "Убийства". При участии следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты ножи и следовая информация.

Помимо этого, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе дактилоскопические и экспертиза холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

