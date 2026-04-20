Два мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали автомобиль в селе Зерново Брянской области. В результате были ранены два мирных жителя, сообщил глава региона Александр Богомаз в мессенджере Max.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил он.
Ранее три человека пострадали из-за воздушной атаки со стороны Украины по Таганрогу. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Кроме того, из-за нанесения ракетного удара по городу на территории складских помещений возник пожар. На месте ЧП работали сотрудники служб экстренного реагирования.