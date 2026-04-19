В Чернигове неизвестный открыл огонь на улице

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jaap Arriens

В Чернигове на севере Украины неизвестный открыл огонь на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации местных изданий, стреляли двое мужчин. Позднее правоохранители задержали одного стрелявшего, о сообщнике информация не подтвердилась.

"По предварительным данным, у мужчины на улице изъяли стартовый пистолет (сигнальный. – Прим. ред.). Пострадавших нет", – указано в сообщении областной полиции.

Ранее сообщалось о стрельбе в Голосеевском районе Киева, произошедшей 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Погибли 6 человек, удалось спасти четырех заложников. Пострадало 15 человек. Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельба была квалифицирована как теракт.

