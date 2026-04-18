Стрельба в Киеве квалифицирована как теракт

Стрельба в Голосеевском районе Киева квалифицирована как теракт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, началось уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале рассказал, что стрелявший перед выходом на улицу поджег свою квартиру. Также стало известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

О стрельбе в Голосеевском районе Киева стало известно 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в здании раздавались выстрелы. По данным СМИ, злоумышленник привел в действие взрывчатку, после чего начался пожар.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

В результате стрельбы погибли 6 человек. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что силовикам удалось спасти четырех заложников.

