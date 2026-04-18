18 апреля, 18:31

Спецназ ликвидировал открывшего стрельбу в Киеве

Фото: телеграм-канал SHOT

Открывший стрельбу по людям в Киеве ликвидирован спецназом при задержании. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, силовики провели штурм магазина, где был злоумышленник.

"Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики", – добавил Клименко.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, в результате случившегося погибли два человека, еще 10 госпитализировали. Он отметил, что среди раненых есть ребенок и охранник супермаркета, куда ворвался преступник.

ЧП произошло в Голосеевском районе столицы Украины 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих. Кличко также указывал, что в магазине, где укрылся злоумышленник, раздавались выстрелы. СМИ сообщали, что он привел в действие взрывчатку, после чего возник пожар. На месте происшествия задействовали наряды полиции.

происшествияза рубежом

